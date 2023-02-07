07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Depremi fırsat bilen PKK'dan alçak saldırı! Misliyle karşılık verildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Depremi fırsat bilen PKK'dan alçak saldırı! Misliyle karşılık verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Depremi fırsat bilen PKK’dan alçak saldırı! Misliyle karşılık verildi

Son dakika haberleri... MSB: İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA