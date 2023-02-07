Yüzyılın felaketinde ağır hasar alan TAG Otoyolu trafiğe açıldı! Valilikten vatandaşlara kritik uyarı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğü hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Onarımı tamamlanan TAG Otoyolu trafiğe açıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle zarar gören alanda çalışma yaparak, dolgu işlemiyle otoyoldaki sorunu büyük oranda giderdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, TAG Otoyolu'nun Gaziantep ve Güneydoğu için hayati bir aks olduğunu söyledi.
Yardım faaliyetleri ve arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek için bu yolu bir an önce aktif hale getirmek istediklerini anlatan Şahin, "Tüm gece boyunca ekiplerimiz dolgu çalışması gerçekleştirdi. Otoyolda oluşan ve yolu kullanılmaz hale getiren yarıklar kapatıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda yapacağı incelemenin ardından yolun açılması noktasında nihai kararı verecekler." diye konuştu.
Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TRAFİĞE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerle kapanan TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığı belirtildi.
Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye, aktif olarak çalışmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
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