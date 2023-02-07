Yüzyılın felaketinde ağır hasar alan TAG Otoyolu trafiğe açıldı! Valilikten vatandaşlara kritik uyarı

Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerle kapanan TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye, aktif olarak çalışmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.