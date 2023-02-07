Orhan Tatar kimdir? AFAD Prof. Dr. Orhan Tatar nereli, kaç yaşında?

DEPREM SON DURUM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI!

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti. 21 bin 103 kişinin de yaralandığı açıklandı.