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Orhan Tatar kimdir? AFAD Prof. Dr. Orhan Tatar nereli, kaç yaşında?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Orhan Tatar kimdir? AFAD Prof. Dr. Orhan Tatar nereli, kaç yaşında?

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşandı. Açıklanan son resmi verilere göre, 3 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 103 kişi de yaralandı. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Orhan Tatar kimdir, nereli? İşte, detaylar...

"Orhan Tatar kimdir, kaç yaşında? " sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. Tatar, depreme ilişkin verilerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, Prof. Dr. Orhan Tatar kimdir? İşte, Tatar hakkında merak edilenler...

ORHAN TATAR KİMDİR?

Sivas Cumhuriyet üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde ise yüksek lisansını tamamladı.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd.Doç.Dr.Gülcan TATAR ile evli ve bir erkek çocuğu babası.

DEPREM SON DURUM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI!

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti. 21 bin 103 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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