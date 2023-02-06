HaberlerGaleriEvimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7'lik deprem sonrasında artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer bölgelerde de yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar bulundukları bölgelerde fay hattı sorgulamalarına devam ediyor. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....