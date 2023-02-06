Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

06 Şubat 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sakarya deprem son dakika 2023! 6 Şubat Sakarya ve Kocaeli'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir? Kızılay...
- Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat 7.7'lik deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Adana DEPREM SON DAKİKA
- Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....
- OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA! Osmaniye'de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? 6 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!
- Ankara deprem son dakika 2023! 6 Şubat Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD görevlisi başvuru şartları neler? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI!
- Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu? Marmara depremi...
- Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?
- MALATYA DEPREM SON DURUM! Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD revize etti!
- Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? 7.7'lik depremde SON DURUM NE? Kahramanmaraş depreminde SON DAKİKA
- 6 Şubat yeniden deprem mi oldu? Kahramanmaraş 7.5'lik DEPREM! Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Adana'dan hissedil! Deprem SON DAKİKA