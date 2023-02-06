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Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

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