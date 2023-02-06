"Kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin birçok ilde hissedildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyledi. Kınık "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi. Peki, kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir? Kızılay...