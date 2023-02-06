Kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir? Kızılay...
"Kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrasında yaralı kurtulan vatandaşlarımız için kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ülke genelinde vatandaşları kan bağışına çağırdı. Peki, Kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir? Kızılay...
"Kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin birçok ilde hissedildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyledi. Kınık "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi. Peki, kan bağışı nereden, nasıl yapılır 2023? Deprem için kan bağışları nereden kabul edilecek, kimler verebilir? Kızılay...
KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyledi. Kınık "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi.
KIZILAY YARDIMI NASIL YAPILIR?
Kızılay yardımı için; 168 çağrı merkezine bildiri bırakılabiliyor. Bildiri geldiğinde geldiğinde, belirtilen lokasyonlara yardım yönlendirilecektir.
Ayrıca battaniye, ısıtıcı, ayakkabı (kullanılmamış) kızılay'a bağış yapılabiliyor.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık "72 saat arama kurtarma çalışmaları önemli, yolları ve gsm operatörlerini meşgul etmeyin." duyurusunda bulundu.
"İlk etapta kan bağışı yardımı beklenmektedir. 20 bin günlük kan bağışını tutabiliyor olmamız lazım, şuanda 10 bin kan bağışımız bulunuyor. "
KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NEDİR?
18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65'ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.
KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
En yakın kan bağışı merkezi, kan alma birimine giderek kan verebilirsiniz.
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