Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat 7.7'lik deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Adana DEPREM SON DAKİKA
Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
ADANA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 kişi vefat etti." ifadelerini kullandı.
DEPREM ÖLÜ SAYISI VE YARALI SAYISI SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem sonrası en son resmi verilere göre can kaybının 2921 olduğu, 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
- Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...
- DEPREM BİSMİLLAHİLLEZİ DUASI: Deprem anında okunacak dua! Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!
- Fay hattı nedir? Fay hattı türleri nelerdir? MTA | AFAD fay hattı nasıl sorgulanır? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme!
- Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
- Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
- Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak?
- Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB SON DAKİKA TARİH VERDİ!
- Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?