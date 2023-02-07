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Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat 7.7'lik deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Adana DEPREM SON DAKİKA

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Adana’da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat 7.7’lik deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Adana DEPREM SON DAKİKA

Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Onlardan biri olan Adana'da ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Çok sayıda kişi yaralanırken depremin ardından Adana'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

ADANA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 kişi vefat etti." ifadelerini kullandı.

DEPREM ÖLÜ SAYISI VE YARALI SAYISI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem sonrası en son resmi verilere göre can kaybının 2921 olduğu, 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.

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