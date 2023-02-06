Sakarya deprem son dakika 2023! 6 Şubat Sakarya ve Kocaeli’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

6 Şubat Sakarya ve Kocaeli'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında birçok ilde de depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD VE Kandilli Rasathanesi'nden son dakia açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 6 Şubat Sakarya ve Kocaeli'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...