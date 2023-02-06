Fox yine tilkilik peşinde! Naci Görür ’İktidar deprem konusunda büyük işler yaptı’ dedikçe Selçuk Tepeli itiraz etti

Türkiye yeni günde büyük bir acıyla uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Şu ana kadar 1651 can kaybı 11 bin 199 yaralı var. 5 bin 606 bina ise yıkıldı.