Fox yine tilkilik peşinde! Naci Görür 'İktidar deprem konusunda büyük işler yaptı' dedikçe Selçuk Tepeli itiraz etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iktidarın deprem konusunda büyük işler yaptığını söyledi. "Bu hükümet, doğruya doğru demek lazım; ilk kez stratejileri daha çağdaş hale getirdi." ifadelerini kullanınca sunucu Selçuk Tepeli'nin yüzü düştü. Görür, sık sık "Ama uygulama kötü" diyerek araya giren Tepeli'ye, "Hayır yaptı" diyerek itiraz etti.
Türkiye yeni günde büyük bir acıyla uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.
Şu ana kadar 1651 can kaybı 11 bin 199 yaralı var. 5 bin 606 bina ise yıkıldı.
7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu. 10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 gün milli yas kararı alındığını duyurdu.
OPERASYONEL TETİKÇİLER DEPREM ÜZERİNDEN ALGIYA BAŞLADI
Yetkililer sahada canla, başla mücadele ederken bir takım şer odakları, Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti üzerinden iktidara nefret kusmaya başladı.
Muhalif yayınlarıyla bilinen FOX TV, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki çalışmalarını görmezden gelerek, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediği algısına girişti.
FOX'TV İKTİDARI ÖVÜNCE YÜZLER DÜŞTÜ
Bununla da yetinmeyen kanal, canlı yayında konuk ettiği Prof. Dr. Naci Görür'ün söylemlerini beğenmeyip yeni bir algı operasyonuna girişti.
Prof. Dr. Görür, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hükümet afet ve deprem konusunda büyük işler yaptı" ifadelerini kullanınca sunucu Selçuk Tepeli araya girdi.
Tepeli ısrarla "Ama uygulama kötü" ifadelerini kullanınca, Görür "Hayır yaptı" diyerek itiraz etti.
"BU İKTİDAR İLK KEZ STRATEJİLERİ ÇAĞDAŞ HALE GETİRDİ
Görür'ün FOX TV'yi memnun etmeyen iktidarın çalışmalarına vurgu yaptığı açıklamaları ise şöyle:
"20 senede bütün Türkiye'yi dirençli hale getirebiliriz. Nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Bu hükümet zamanına kadar, Türk hükümetleri farklı bir strateji yürütüyorlardı. 2010'dan sonra bu iktidar doğruyu yapmaya başladı. Diğer hükümetlerin yanlış politikası şuydu; tamamen afet yönetimine ve acil müdahale sistemine endeksliydiler. Bırakın depremde ölenler ölsün, biz sonra çizmeleri giyip deprem bölgesine giderlerdi. Geçici, kalıcı konutlar yaparız diyorlardı. 2010'da bu hükümet, doğruya doğru demek lazım. İlk kez stratejileri daha çağdaş hale getirdi. Biz afet yönetimine değil, zarar azaltıcı işlemlere, risk analizine talibiz denildi. Çok şey yaptılar. Depremin nerede olacağını, nasıl olacağını depremin zararlarını azaltmak için çalışmalar yaptılar. Dönüşüm yapıldı, risk yönetimi esasına geçildi. AFAD yeniden örgütlendi. Bütün kentlerde yaptığı bir plan var İl Risk Azaltma Planı."
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