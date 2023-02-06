Başkan Erdoğan: Depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Başkan Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetinde son 100 yılın en büyük depremlerinden birini yaşayan Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu.
Devlet her türlü imkanları deprem bölgelerine ulaştırma konusunda güçlü bir irade gösterdi.
Kabine'de yer alan bütün bakanlar deprem bölgesine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gitti.
KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akaryakıt ikmali konusunda rafinerilerde ve depolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.
Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: 7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.
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