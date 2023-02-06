Başkan Erdoğan: Depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akaryakıt ikmali konusunda rafinerilerde ve depolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.