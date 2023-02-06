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Fondaş Merdan Yanardağ depremlerin faturasını iktidara oy verenlere kesti: "Gerici partilere oy vermeye devam ettiler"

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Fondaş Merdan Yanardağ depremlerin faturasını iktidara oy verenlere kesti: Gerici partilere oy vermeye devam ettiler

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı Kahramanmaraş depremleri üzerinden AK Parti seçmenine nefret kustu. Afetin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ, "Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Şu ana kadar 1651 can kaybı 11 bin 199 yaralı var. 5 bin 606 bina ise yıkıldı.

Devlet her türlü imkanları deprem bölgelerine ulaştırma konusunda güçlü bir irade gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün milli yas kararı alındığını duyurdu.

AFETİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ

Tüm ülkeyi derinden etkileyen elim olay sonrası muhalefetin sözcülüğünü üstlenen, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesti.

Katıldığı yayında skandal ifadeler kullanan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup nefret kustu.

HANGİ GEREKÇEYLE CEZALANDIRMIŞ OLABİLİR TANRI?

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." diyen Yanardağ, "Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" ifadelerini kullandı.

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