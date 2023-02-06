Fondaş Merdan Yanardağ depremlerin faturasını iktidara oy verenlere kesti: "Gerici partilere oy vermeye devam ettiler"

HANGİ GEREKÇEYLE CEZALANDIRMIŞ OLABİLİR TANRI?

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." diyen Yanardağ, "Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" ifadelerini kullandı.