Memleketin acısı üzerinden algı operasyonu: FOX TV’de ’Askerler nerede’ denirken Mehmetçik’in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

"25 SEYYAR SAHRA MUTFAĞI, 15'ER BANYO VE TUVALET KONTEYNERİ İLK AŞAMADA SEVK EDİLDİ"

Doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçen yabancı ülkelerin yardımlarına yönelik taleplerin AFAD Hava Koordinasyon Merkezi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek uygun havaalanlarına yönlendirildiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:

"Bunun yanında 25 seyyar sahra mutfağı, 15'er banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi. Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetlerine de devam ediyoruz. Şu ana kadar depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburlarımız dahil toplam 3 bin 500 personel katılıyor. Bir kısım personelimizin de arama kurtarma alanlarına intikalleri devam ediyor. Şimdiye kadar 14 ülkenin savunma bakanı arayarak hem geçmiş olsun dileklerini hem de yardıma hazır oldukları mesajını iletmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu zor günde de asil milletinin emrinde, görevinin başındadır. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah sıkıntıların üstesinden geleceğiz."