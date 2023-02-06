Memleketin acısı üzerinden algı operasyonu: FOX TV'de 'Askerler nerede' denirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
Muhalif yayınlarıyla bilinen FOX TV'nin canlı yayınında, Güney Doğu'da meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden iktidar ve Türk askeri alındı. Sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini ileri sürdü. Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ekiplerin sahadaki çalışmalarının görüntülerine yer verilerek, "Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak." denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor." dedi.
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en sarsıcı depremlerini yaşadı. Gece saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük etki bıradan 7.7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti.
Devlet tüm imkanlarını seferber ederek afetzedelere ulaşmak için yoğun çaba sarfediyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE İKİNCİ BÜYÜK DEPREM
Gece saatlerinde oluşan depremin ardından öğle saatlerinde 13.30 sıralarında Elbistan merkezli ikinci bir deprem meydana geldi.
Sert kış şartlarında sokaklara akın eden vatandaşlar, yakınlarından gelecek bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
FOX TV YAYININDA MEHMETÇİK'E ALÇAK SÖZLER
Türkiye'nin felaketi yaşadığı anlarda muhalefete yakınlığıyla bilinen Fox TV'de ise Türk askeri ve hükümet hedef alındı.
"OTURUYOLAR YERİNDE"
Sunucu Burak Birsen ve konuğu Nasuh Mahruki askerlerin sahada olmadığını ve yerinde oturduğunu öne sürerek adeta bir karalama kampanyası yürütmeye çalıştı.
Nasuh Mahruki, "Bizim koskoca Türk ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Onların da çıkması gerekir. Çünkü yasayı değiştirdiler. Eskiden yasada vardı afetlere müdahale etmek. Eskiden emir komuta beklemeden çıkardı. Şimdi hükümet direktif vermeyince oturuyorlar yerinde." dedi.
"TSK SORUMLULUĞU ÜSTLENMİYOR"
Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Evet insan merak ediyor. Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı.
FOX'TAN SKANDAL ALGI OPERASYONU: MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA
İkilinin bu konuşmaları esnasında ise arkada akan ekrana Malatya'da askerlerin depremzedelere yardım ettiği anlar yansıdı.
MEHMETÇİK'TEN DEPREMZEDELERE SICAK YEMEK DAĞITIMI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.
Meydana gelen deprem sonrası Malatya 2'nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlarımıza destek sağlıyor. Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak.
BAKAN AKAR DUYURDU: 3 BİN 500 PERSONEL GÖREVDE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor." dedi.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Akar, 8'inci Komando Tugayı'ndaki incelemelerinin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Gazetecilerin çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 85 milyon vatandaşın güvenliği ve huzuru için var olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturduklarını ve hemen çalışmalara başlandıklarını ifade eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öncelikle Hava Kuvvetlerimize bağlı uçaklarımızla 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi. Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 doğal afet kurtarma timi, arama kurtarma köpekleriyle katılıyor. Bununla birlikte Kıbrıs'tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep'e intikal etti."
"25 SEYYAR SAHRA MUTFAĞI, 15'ER BANYO VE TUVALET KONTEYNERİ İLK AŞAMADA SEVK EDİLDİ"
Doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçen yabancı ülkelerin yardımlarına yönelik taleplerin AFAD Hava Koordinasyon Merkezi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek uygun havaalanlarına yönlendirildiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:
"Bunun yanında 25 seyyar sahra mutfağı, 15'er banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi. Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetlerine de devam ediyoruz. Şu ana kadar depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburlarımız dahil toplam 3 bin 500 personel katılıyor. Bir kısım personelimizin de arama kurtarma alanlarına intikalleri devam ediyor. Şimdiye kadar 14 ülkenin savunma bakanı arayarak hem geçmiş olsun dileklerini hem de yardıma hazır oldukları mesajını iletmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu zor günde de asil milletinin emrinde, görevinin başındadır. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah sıkıntıların üstesinden geleceğiz."
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