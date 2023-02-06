06 Şubat 2023, Pazartesi
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Fox yine tilkilik peşinde! Naci Görür 'İktidar deprem konusunda büyük işler yaptı' dedikçe Selçuk Tepeli itiraz etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iktidarın deprem konusunda büyük işler yaptığını söyledi. "Bu hükümet, doğruya doğru demek lazım; ilk kez stratejileri daha çağdaş hale getirdi." ifadelerini kullanınca sunucu Selçuk Tepeli'nin yüzü düştü. Görür, sık sık "Ama uygulama kötü" diyerek araya giren Tepeli'ye, "Hayır yaptı" diyerek itiraz etti.