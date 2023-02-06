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Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde yaşamını yitirdi

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde yaşamını yitirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve sabah saatlerinde 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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