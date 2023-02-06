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DEPREM BİSMİLLAHİLLEZİ DUASI: Deprem anında okunacak dua! Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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DEPREM BİSMİLLAHİLLEZİ DUASI: Deprem anında okunacak dua! Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!

Deprem anında okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya illerinde yaşanan ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem sonrası zelzele duası aranmaya başladı. İşte, Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!

Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu gece Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı depremlerin de yaşandığı illerde vatandaşlar deprem duası okumak için arama yapmaya başladı. İşte, Deprem anında okunacak dua!

DEPREM DUASI

Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAS) deprem ve her türlü felakete karşı okuduğu dua şu şekilde;

"Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım."

DEPREMDEN KORUNMA DUASI

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

Anlamı: Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.".

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