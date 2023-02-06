Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Acıları hala tazeliğini koruyor! İşte 7 ve üzerindeki depremlerin listesi...

Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabaha karşı 4.17'de ve ardından saat 13.24'te Elbistan'da gerçekleşen sırasıyla 7,7 ve 7,6'lık depremler yüreklerimizi yakarken devlet ve millet seferber olmuş durumda.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 7 ve üzeri şiddetinde depremlerle sık sık karşıya kaldı.

EN BÜYÜK DEPREM ERZİNCAN'DA

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen ve 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.