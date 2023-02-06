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Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Acıları hala tazeliğini koruyor! İşte 7 ve üzerindeki depremlerin listesi...

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri! Acıları hala tazeliğini koruyor! İşte 7 ve üzerindeki depremlerin listesi...

Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem yürekleri dağlarken 1500'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber olurken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çok sayıda 7 ve üzeri büyüklükte depremle karşı karşıya kaldı. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri...

Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabaha karşı 4.17'de ve ardından saat 13.24'te Elbistan'da gerçekleşen sırasıyla 7,7 ve 7,6'lık depremler yüreklerimizi yakarken devlet ve millet seferber olmuş durumda.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 7 ve üzeri şiddetinde depremlerle sık sık karşıya kaldı.

EN BÜYÜK DEPREM ERZİNCAN'DA

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen ve 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.

TOKAT'TA 3000 BİN CAN KAYBI

1942 Niksar-Erbaa depremi 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saat ile 17.05'te meydana gelen, 7 şiddetindeki depremde 3000 vatandaşımız hayatını kaybetti.

BİR YIL SONRA BU KEZ TOSYA

1943 Tosya-Ladik depremi 27 Kasım günü yerel saat ile 00.20'de Kastamonu, Tosya'da meydana geldi. 4 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

GEREDE'DE BÜYÜK CAN KAYBI

1 Şubat 1944 Gerede-Bolu depreminde 50000'den fazla ev ağır hasar görmüştür. Depremin en büyük şiddeti 2 Şubat 1944 tarihinde saat 6:24'de ikinci bir deprem meydana gelmiş ve Bolu'da oldukça ağır hasarlara neden olmuştur. Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4.611 kişi hayatını kaybetmiştir.

ÇALDIRAN 1976

1976 Çaldıran depremi, 24 Kasım 1976 tarihinde yerel saatle 12:22'de merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi Çaldıran bucağı olan 7,5 büyüklüğündeki deprem. 3840 kişi öldü, 9232 bina hasar gördü. 2000 kilometrekarelik bir alandaki evlerin yüzde 80'i yıkıldı.

GÖLCÜK DEPREMİNDE 10 BİNİ AŞKIN KAYIP

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

DÜZCE 1999

1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948 olarak belirlenmiştir.

2000'Lİ YILLARIN İLK BÜYÜK DEPREMİ: VAN

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmıştır.

Dakika dakika yüzyılın depremi!

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