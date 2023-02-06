7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye'yi de vurdu! İşte son durum
Son dakika haberi...Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 574 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 371 kişi hayatını kaybetti, 1089 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.
Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 203 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.
Buna göre, İdlib'de 100, Afrin ile Halep'in kuzey ve batı kırsalında ise en az 103 sivil yaşamını yitirdi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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