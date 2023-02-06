AB üyesi 10 ülke Türkiye’ye Kahramanmaraş depremi nedeniyle arama kurtarma ekipleri gönderiyor

"Ekiplerin konuşlandırılması ve gönderilmesi konusunda Türkiye ile sürekli temastayız." diyen Lenarcic, gerekli ek desteğe hazır olduklarını, haritalama gibi hizmetler için Copernicus Uydu Servisinin de aktive edildiğini, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına uydu fotoğraflarıyla acil durum desteği verilmeye başlandığını kaydetti.

Lenarcic, Suriye'de de büyük hasar meydana geldiğini ve insani yardım programları çerçevesinde oraya da destek vereceklerini dile getirdi.