06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara deprem son dakika 2023! 6 Şubat Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Ankara deprem son dakika 2023! 6 Şubat Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Ankara deprem son dakika 2023! 6 Şubat Ankara’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçılar yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar depremin kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler için araştırmalar sıklaştı. Türkiye'de birçok bölgede yaşayan vatandaşlar güne depremle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölü sayısı 912 olarak güncellenirken bölgeye yeni arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise Gözpınar Ekinözü Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Elbistan Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te büyüklük 7.6 olan bir deprem daha meydana geldi. AFADi 13.24'te meydana gelen depremin 7,7'den bağımsız gerçekleştiğini açıkladı.

Son depremin Ankara'yı da etkilediği öğrenildi. Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.

MALATYA'DA YENİ ARTÇI

AFAD'ın resmi internet sitesindeki son depremler bölümünde, MAlatya'da 5,8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldiği belirtildi. Malatya'daki depremin de çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA