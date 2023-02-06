Ankara deprem son dakika 2023! 6 Şubat Ankara’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler için araştırmalar sıklaştı. Türkiye'de birçok bölgede yaşayan vatandaşlar güne depremle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...