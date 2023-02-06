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MALATYA DEPREM SON DURUM! Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD revize etti!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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MALATYA DEPREM SON DURUM! Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD revize etti!

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 7.8 'lik bir deprem daha gerçekleşti. Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı.Artçılar devam ederken Malatya'da depremi hisseden vatandaşlar, "Malatya'da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Ortadoğu'yu sarstı. 10 ilde yıkıma neden olan depremin şiddeti yeniden güncellendi. Kahramanmaraş Elbistan'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntınınçok fazla hissedildiği Malatya'daki vatandaşlar, son durum hakkında detayları merak ediyor. Peki, Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, deprem son dakika gelişmeleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Malatya'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

MALATYA SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan 7.4 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Malatya'da da deprem çok büyük sarsıntı ile hissedildi. Meydana gelen depremin ardından çevre illerde birçok artçı deprem yaşandı. Malatya Doğanşehir'de 4.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Yerel saatle 13:24'te Kahramanmaraş/Elbistan merkez üssü olmak üzere 7.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Deprem esnasında Malatya'da hasar alan binalar yıkıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Malatya'da da 4.8 şiddetinde bir deprem yaşanırken çok sayıda binayı yıkıldı. İlk gelen bilgilere göre kent merkezinde 300 bina tamamen çökerken, binlerce evde de ağır hasar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte depremde şu ana kadar 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 550 kişinin yaralandığını ve 300 binanın yıkıldığını açıkladı.

Yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı il valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem Malatya dahil birçok ilde hissedildi.

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