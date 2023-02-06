MALATYA DEPREM SON DURUM! Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD revize etti!

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Ortadoğu'yu sarstı. 10 ilde yıkıma neden olan depremin şiddeti yeniden güncellendi. Kahramanmaraş Elbistan'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntınınçok fazla hissedildiği Malatya'daki vatandaşlar, son durum hakkında detayları merak ediyor. Peki, Malatya deprem kaç şiddetinde, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, deprem son dakika gelişmeleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Malatya'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.