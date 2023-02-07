Kahramanmaraş depreminde SON DURUM | Kahramanmaraş’ta ölü, yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? 7.7’lik depremde SON DURUM NE?

"Biz de depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık. Ülkemizin dört bir yanında ekipmanlar ve yardım malzemeleri sevk edildi."

"Yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak en hızlı"