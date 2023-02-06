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Haberler Galeri A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya'da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya'da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

Son dakika deprem haberi... Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri ile sarsıldı. Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği A Haber muhabiri Barış Türel yaşadığı korkunç anları canlı yayında aktardı. Canlı yayında peş peşe depreme yakalanan Türel, "Yer beşik gibi sallanıyor. Herkes ortaya şu anda inanılmaz bir şey korku filmi gibi. Bir korku filmi senaryosu mu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 14:32
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A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya’da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçı depremler sürmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya’da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

A Haber muhabiri Barış Türel, Malatya'dan son gelişmeleri aktarırken canlı yayında peş peşe depremlere yakalandı.

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A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya’da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

İşte o korkunç anlar ve Türel'in açıklamalar;

Yer beşik gibi sallanıyor. İnsanlar nereye kaçacağını bilemiyor.

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A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya’da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

Bir deprem daha. Şu anda gerçekten yer adeta kayık gibi sallanıyor.

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A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya’da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

Artçıların ardı arkası kesilmiyor. Burası adeta biz toz bulutu haline döndü. Bir deprem daha oluyor şu anda. Neler söylenir ne anlatılır bilmiyorum.