"Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?