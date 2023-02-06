Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?
"Artçı depremler ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?
"Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Artçı depremler ne zaman bitecek? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa artçı depremler bitti mi, devam ediyor mu?
ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?
Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı.
ARTÇI DEPREM NE DEMEK?
Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.
DEPREM NEDİR ?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
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