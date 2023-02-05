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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Aydın’da Gençlerle Buluşma Programı’nda son dakika açıklamaları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Aydın’da Gençlerle Buluşma Programı’nda son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü programı kapsamında Aydın’da gençlerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada Türkiye, dünya gündemi ve 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dair flaş mesajlar verdi. İşte detaylar…

SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluştu.

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2023 seçimlerine dair Başkan Erdoğan burada kritik mesajlar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:





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