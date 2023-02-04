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Başkan Erdoğan'dan Aydın'da vatandaşa anlamlı hediye: "Ömrümün sonuna kadar saklayacağım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Başkan Erdoğan’dan Aydın’da vatandaşa anlamlı hediye: Ömrümün sonuna kadar saklayacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaptığı konuşma esnasında kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan vatandaşın sevgisini karşılıksız bırakmadı. Erdoğan, üzerine taktığı poşuyu genç kıza hediye etti. Poşuyu teslim alan kız ise gözyaşlarını tutamayarak büyük sevinç yaşadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nin ardından Nazilli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN HEDİYE ETTİ

Belediye Meydanı'ndan toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan Pınar Ersoy'a üzerine taktığı poşuyu hediye etti.

GÖZYAŞLARIYLA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında sesini duyurmak için yoğun çaba sarf eden Pınar Ersoy, konuşma sonunda çalan "Duyanlara duymayanlara" parçasını gözyaşlarıyla eşlik etti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Genç kızın sevgisini fark eden Başkan Erdoğan ise üzerine taktığı ve adının yazılı olduğu poşuyu hayranına hediye ederek sevgisine karşılık verdi. Poşuyu teslim alan Ersoy ise gözyaşlarını tutamayarak büyük sevinç yaşadı.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM"

Hediyeyi ömrü boyunca saklayacağını ifade eden Pınar Ersoy, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sanırım Cumhurbaşkanımız sevgimi hissetti. Ona sevgimi hissettirdim sanırım. Yanına gidemediğim için bana bunu gönderdi. Onu çok seviyorum hep kalbimde olacak ve bunu ömrüm boyunca saklayacağım" dedi.

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