Başkan Erdoğan'dan Aydın'da vatandaşa anlamlı hediye: "Ömrümün sonuna kadar saklayacağım"

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM"



Hediyeyi ömrü boyunca saklayacağını ifade eden Pınar Ersoy, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sanırım Cumhurbaşkanımız sevgimi hissetti. Ona sevgimi hissettirdim sanırım. Yanına gidemediğim için bana bunu gönderdi. Onu çok seviyorum hep kalbimde olacak ve bunu ömrüm boyunca saklayacağım" dedi.

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