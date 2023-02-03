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Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

14 Mayıs'ta yapılması planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda 6'lı koalisyona karşı Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yer Söz Milletin" sloganıyla merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğduğu şehirde bu pazar kritik bir miting düzenleyecek. Coşkulu miting öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı şehirden alçak bir saldırı haberi geldi. Aydın'da miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 20:34
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Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı.

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Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti.

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Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

Konuyla ilgili açıklama yapan Celbek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır.