Aydın mitingi öncesi Başkan Erdoğan afişlerine çirkin saldırı

14 Mayıs'ta yapılması planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda 6'lı koalisyona karşı Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yer Söz Milletin" sloganıyla merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğduğu şehirde bu pazar kritik bir miting düzenleyecek. Coşkulu miting öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı şehirden alçak bir saldırı haberi geldi. Aydın'da miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.