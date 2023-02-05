Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sürücülere kar uyarısı! Bunları yapmadan yola çıkmayın

'ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALIYORUZ'



Türkiye genelinde kar yağışı ile birlikte artan trafik kazalarına da dikkati çeken Aktaş, "Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak kazaların olmaması veya en aza indirilebilmesiyle ilgili sahanın tamamında çok ciddi tedbirler alıyoruz. Çok ciddi görevlendirmeler yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın bu konu ile ilgili duyarlılığını artırmaya yönelik çok geniş kapsamlı çalışmaları yapıyoruz."