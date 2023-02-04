Aydın'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açtı
Başkan Erdoğan, bugün Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Batı'dan aferin bekleyen 6'lı koalisyon için "Bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyor. " ifadelerini kullandı. Eserleri hizmete açan Başkan Erdoğan Nazilli'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Masanın altında birbirlerinin ayağını tekmeliyorlar. Size Batı 'Aferin' desin. Bize Ayşem, Fatmam 'Aferin' desin" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yaptı.
ONLARA BATI AFERİN DESİN BİZE AYŞEM FATMAM AFERİN DESİN
Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Maşallah şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor.
Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar bizi de farklı bir heyecana boğdu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli bizi iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız dersliklerle, gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu ile, tenis kortu ile tanır. Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır.
Fazla bir şey kalmadı. Şubat, Mart, Nisan... Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Oyunu bozalım gari efem' diyorsunuz ya oyunu bozmaya var mıyız? Durmak yok.
Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz. Onlara yaranmak için kırk takla atarlar.
Masanın altında birbirlerinin ayağını tekmeliyorlar. Size Batı 'Aferin' desin. Bize Ayşem, Fatmam 'Aferin' desin. Ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı bunlarda eskiden beri mevcut. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla Menderes'i idama götüren CHP zihniyetinden hesap sormaya hazır mısınız?
AYDIN'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR
Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum;
MENDERES'İN SON MEKTUBU
Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.
Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'
İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?
Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.
Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek nobranlıkla yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama sonra ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen İleri, Kayseri cezaevinde hastalanmış ve vefat etmiştir. İleri ailesine yazdığı mektupta, "Size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim" diyordu.
Allah ülkemizde bir daha böyle felaketler, acılar yaşatmasın diyoruz.
İŞTE CHP ZİHNİYETİ
Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel, İnönü'ye "Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam" diyordu. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın.
Milletimiz Menderes'i de mücadelesini de kalbinin en müntena köşesinde yaşatmış, onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. İstanbul'daki anıt mezara bağlanıp şehitlerimizi bir de oradan yad edelim.
Bizim ne Cumhuriyetimizi kurmamız, ne demokrasiye geçişimiz, ne kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerdir.
14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok yola devam.
Milli Mücadele'nin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'den oradan 14 Mayıs 2023'e varan uzun ve meşakatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NA 14 MAYIS MESAJI: KEMAL'İN BAY BAY KEMAL OLACAĞI GÜNDÜR
Biz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkıyoruz. Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemeyenler onun "Yeter söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar, kim bu? Bye bye Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in Bye Bye Kemal olacağı gündür.
Efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye sundukları metinlerin çoğu ya bizim tarafımızdan 20 yılda yapılmış ya da yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin tüm kazanımlarını yok ederek efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın sembolü eski Türkiye'yi hortlatmaktan ibarettir.
6'LI KOALİSYONUN ASIL YÜZÜNÜ BÖYLE ANLATTI: İPLERİ EMPERYALİSTLERİN ELİNDE
Bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyor. Biz hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi özgür Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız.
"BİR DAHA BELLERİNİ DOĞRULTAMASINLAR"
Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yahu bye bye Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan "Yeter söz milletindir" ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün ya. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra slogan bize aittir. Bunlarda yüz yok ki. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar. Ülkemize kazandırdığımız eser, hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz.
5 İLÇEYE DOĞALGAZ
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.
AYDIN ŞEHİR HASTANESİ İLERLEYEN SÜREÇTE AÇILACAK
Ökten, Aydın Şehir Hastanesi yatırımının ise daha sonraki süreçte açılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreni için kentimize geliyor.
Efeler ve Nazilli'deki törenlerde halkla buluşacak. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanımız programın yoğunluğuna göre Aydın'a tekrar bir ziyareti söz konusu olabilir. Açılışı yapılacak yatırımlar arasında Şehir Hastanesi bulunmuyor. Hastane ve diğer kamu yatırımlarının açılışları ilerleyen süreçte yapılacak" diye konuştu.
Başkan Ökten, Aydınlı vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış törenine davet etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "AYDIN" PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından Aydın'ın yöresel, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." mesajıyla yaptığı paylaşımda, Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in görüntüleri ve "Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözlerine de yer verildi.
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