Aydın’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açtı

Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yaptı.

ONLARA BATI AFERİN DESİN BİZE AYŞEM FATMAM AFERİN DESİN

Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Maşallah şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor.

Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar bizi de farklı bir heyecana boğdu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli bizi iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız dersliklerle, gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu ile, tenis kortu ile tanır. Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır.

Fazla bir şey kalmadı. Şubat, Mart, Nisan... Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Oyunu bozalım gari efem' diyorsunuz ya oyunu bozmaya var mıyız? Durmak yok.

Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz. Onlara yaranmak için kırk takla atarlar.

Masanın altında birbirlerinin ayağını tekmeliyorlar. Size Batı 'Aferin' desin. Bize Ayşem, Fatmam 'Aferin' desin. Ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı bunlarda eskiden beri mevcut. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla Menderes'i idama götüren CHP zihniyetinden hesap sormaya hazır mısınız?

AYDIN'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum;