06 Şubat 2023, Pazartesi
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Aydın'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çağrı: Artık bu oyunu bozalım! Bu CHP ve yanındakilerden Türkiye’ye fayda olmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gençlerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada Türkiye, dünya gündemi ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dair flaş mesajlar verdi. "İttifak olarak gümbür gümbür 14 Mayıs’a yürüyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal teröristlerle omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. 14 Mayıs'ta bunlara demokrasi dersi vereceğiz" şeklinde konuştu. Diğer yandan “Artık bu oyunu bozalım” çağrısı yapan Başkan Erdoğan, “Bu CHP’den ülkeye ve insanına fayda olmaz! Yanındakilerin hiç olmaz.” dedi. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde daha fazla ortaya çıkan kara propagandalara sert çıkan Başkan Erdoğan, “Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için" cümlesini kullandı. ‘Terör saldırısı’ bahanesiyle konsolosluk kapatan 9 ülkeye uyarıda da bulunan Başkan Erdoğan, “Gereken ültimatom verildi. Hesabını ağır öderler! Kabine’de gerekli kararları alacağız.” yanıtını verdi.