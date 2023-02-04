Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı

Özsoy, yer bilimlerinden fiziki bilimlere, sosyal bilimlerden yaşam bilimlerine kadar çok geniş yelpazede projeler gerçekleştireceklerinin altını çizerek, "Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü bizimle olacak. Her sene yapmış oldukları ve aslında ölçüm istasyonlarının topladığı verileri alıp, yeni verilerin toplanabilmesi için tüm hazırlıkları gerçekleştirebilecekler. Bununla birlikte yine bizim gözlemleme çalışmalarını yapmış olduğumuz özellikle Horseshoe Adası'nda bulunan göllerin korunması adına verilerin toplanması çalışmasını gerçekleştireceğiz. Küresel Uydu Konumlandırma istasyonlarımızdan yıl boyu toplanan veriler alıp meteoroloji istasyonumuzun kontrollerini sağlayacağız. Buzullarla ilgili çalışmalar yapıp ekosistem ve yer bilimleri dahil olmak üzere 18 projeyi icra etmek için şu an Antarktika'dayız." şeklinde konuştu.