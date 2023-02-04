Fondaş medyaya yine Batı’dan para yağdı! Buna dikkat Türkiye! Gerçekleri örten yalanlar servis edecekler

FETÖ FİRARİLERİNE DE FON

NED'in internet sitesindeki bilgilere göre, 2016-2020 yılları arasında doğruda Türkiye'ye yönelik projeler için toplam 11 milyon 487 bin 321 dolar fon ayrılmış. Bu fonların büyük kısmı doğrudan Türkiye'de yürütülen çalışmalara ödenirken, bir kısmı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa'ya kaçan FETÖ'cü gazeteci ve akademisyenlere destek için, çok az kısmı da Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ayrılmış.

Örneğin, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi aracılığı ile "habercilik yaptığı için tehlikede olan gazetecilere destek" adı altında, Avrupa'daki FETÖ firarileri, üyeleri ve destekçilerine fon sağlanıyor. Merkez'in yönetiminde örgüt destekçileri bulunurken, internet sitesinde de FETÖ'nün propaganda medyasında görev almış isimlerin haberlerine yer veriliyor.