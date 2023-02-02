Avrupa'dan "aferin" alma hayaliyle yaşayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan tepkiler sonrası çark etti!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa bize aferin" diyecek sözlerine sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Başkan Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin de kendisini eleştirmesi üzerine Babacan çark etti. Avrupa'dan aferin bekleyen Babacan, "Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak" demek istediğini belirtti. Sözlerini değiştiren DEVA Genel Başkanı Babacan'ın ifadelerini değiştirmesi dikkat çekti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirme esnasında kullandığı skandal cümleler hala gündemdeki yerini koruyor.
Babacan katıldığı programda mutabakat metniyle ilgili konuşurken "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek" ifadeleri sonrası tepkiler devam ediyor.
"SİYASET, VATANDAŞTAN AFERİN ALMAK İÇİN YAPILIR"
Bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, Ali Babacan'ın adını anmadan sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu: "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır."
Sosyal medyada ise Babacan'ın batıdan "aferin" beklemesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tepkisini sosyal medya platformlarından dile getirmişti.
BABACAN'A SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Katıldığı programda "Avrupa'dan bakıp diyecekler ki; aferin Türkiye'ye" sözleri sosyal medyada tepki çekti.
İşte sosyal medyada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine tepki olarak yapılan bazı paylaşımlar;
Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, "Ali Babacan "Avrupa bize aferin diyecek" diye gururlanarak anlatıyor..." ifadelerine yer verdi.
Başkan bir Twitter kullanıcısı ise, "Aferin Türkiye diyecekler, sırtımızı sıvazlayacaklar" paylaşımını yaparak Babacan'ı ti'ye aldı.
"Ali Babacan aferin almış sahiplerinden kurdela da taktılarmı yakana siz önce Türk Milletinden aferin alın becere biliyorsanız"
ALİ BABACAN AFERİNİ İNKAR EDİP ÇARK ETTİ: "GIPTA İLE BAKACAKLAR" DEMİŞ!
Öte yandan Ali Babacan altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirmede "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözleriyle ilgili FOX TV'nin yayında "aferin" ifadesini söylemediğini ifade ederek çark edip inkar etti.
Video kaydı olduğu halde Babacan "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözlerini kabul etmeyerek çark edip yayında şunları söyledi;
"(…) O manşete dönelim hemen. Orada ne diyor? Ben orada neyi ifade ediyorum. Diyorum ki: Söylediğimin tamamını üç dakika sabredip verseler kendi yayın organlarında tamam. Ben orada ne diyorum? Bakın diyorum. Biz öyle bir şey yaptık ki diyorum. Bunu Avrupa'da bile başaran çok az. Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak, gıpta ile. Avrupa bile Türkiye'ye diyecekti: Bizim yapamadığımızı, pek çok Avrupa ülkesinde yapılamayanı Türkiye başardı diyecek. Demokrasiyi savunan Avrupa'da olsun başka yerlerde olsun. Otokrasiye karşı mücadele eden demokrasi isteyen herkes için Türkiye umut kaynağı olacak diyorum. Biz yoksa kimsenin Aferine falan muhtaç değiliz."
BABACAN'IN ÇARK ETTİĞİ SÖZLER SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa bize aferin" diyecek sözlerine sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Başkan Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin de kendisini eleştirmesi üzerine Babacan çark etti.
Avrupa'dan aferin bekleyen Babacan, "Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak" demek istediğini belirtti. DEVA Genel Başkanı Babacan'ın ifadelerini değiştirmesi dikkat çekti.
Babacan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Babacan'a geri adım atmanın dahi yakışmadığını ifade etti.
Bir çok sosyal medya kullanıcısı da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile dalga geçti.
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