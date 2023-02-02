Avrupa'dan "aferin" alma hayaliyle yaşayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan tepkiler sonrası çark etti!

"SİYASET, VATANDAŞTAN AFERİN ALMAK İÇİN YAPILIR"

Bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, Ali Babacan'ın adını anmadan sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu: "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır."

Sosyal medyada ise Babacan'ın batıdan "aferin" beklemesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tepkisini sosyal medya platformlarından dile getirmişti.