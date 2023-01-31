Ali Babacan'ın Avrupa'dan aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor! Siz önce Türk milletinden aferin alın
Deva Genel Başkanı Ali Babacan'ın Halk TV'deki "Avrupa diyecek ki; aferin Türkiye'ye" sözleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Avrupa'dan 'aferin' almak için çabalayan muhalefete, "Siz önce Türk milletinden aferin alın" ifadeleriyle sert çıktı. 6'lı masanın mutabakat metnindeki FETÖ ve HDP'nin PKK bağlantılı belediyelerine destek de gündem oldu.
6'lı masanın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katıldı. Mutabakat metnini açıklayan Babacan'ın "Avrupa diyecek ki; aferin Türkiye'ye" sözleri tepki çekti.
Babacan'ın açıklık getirdiği 6'lı masanın seçim vaatlerini içeren mutabakat metnindeki FETÖ - PKK desteği de gündem oldu.
MUTABAKAT METNİNDE FETÖ VE PKK MESAJI
Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denirken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.
HDP'NİN PKK BAĞLANTILI BELEDİYELERİNE YEŞİL IŞIK
6'lı masa, terör örgütü PKK ile bağlatısı ortaya çıkan Belediyelere yapılan kayyumları da hedef adlı.
HDP ortaklığını açıkça ifşa eden metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerine yer verildi.
FETÖ'CÜLERE KUCAK
Sadece HDP'nin PKK bağlantısı değil FETÖ'cülere de göz kırpıldı.
6'lı masanın toplantısının ardından açıklanan seçim vaatlerini içeren metinde, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." ifadeleri dikkat çekti.
ALİ BABACAN'DAN 'AVRUPA' İTİRAFI
CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Babacan yaptıkları çalışmanın çok kıymetli olduğunu iddia ederek şunları söyledi;
"Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler"
BABACAN'A SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Katıldığı programda "Avrupa'dan bakıp diyecekler ki; aferin Türkiye'ye" sözleri sosyal medyada tepki çekti.
İşte sosyal medyada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine tepki olarak yapılan bazı paylaşımlar;
Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, "Ali Babacan "Avrupa bize aferin diyecek" diye gururlanarak anlatıyor..." ifadelerine yer verdi.
Başkan bir Twitter kullanıcısı ise, "Aferin Türkiye diyecekler, sırtımızı sıvazlayacaklar" paylaşımını yaparak Babacan'ı ti'ye aldı.
"Ali Babacan aferin almış sahiplerinden kurdela da taktılarmı yakana siz önce Türk Milletinden aferin alın becere biliyorsanız"
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