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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 13 Şubat öncesi salvolar: "Şahsi istikbalimizi mi tartışacağız?"

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na 13 Şubat öncesi salvolar: Şahsi istikbalimizi mi tartışacağız?

CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık kavgaları, seçimlere kısa bir süre kala daha da şiddetlendi. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı açıklamalardan gaz alan İYİ Partililer de eteğindeki taşları dökmeye başladı. CHP'li siyasetçiler tarafından yapılan '13 Şubat' açıklamaları ve bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği pankartın parti genel merkezine asılması bardağı taşıran son damla oldu. İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını söyledi. Karakış, "Biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız." diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıklayan İYİ Partili Cihan Paçacı, görevden el çektirilmiş, yaşanlar iki parti arasında gerilime neden olmuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı koalisyonda, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımladıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek vaatlerde bulunan ortaklar, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı kavgası üzerinden birbirlerini yiyor.

MERAL AKŞENER'DEN OLAY GÖNDERME: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"

Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla olay bir göndermede bulundu.

Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E PANKARTLI GÖNDERME

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için önce Saraçhane şovuna girişmiş daha sonra ülkenin dört bir yanına pankart astırmıştı. İmamoğlu ile Akşener'in pankart oyununa bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'misilleme' yöntemiyle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine, "Ben Kemal. Geliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir pankart astırdı.

Yaşananlar sonrası İYİ Parti kanadından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Akşener'in kurmayları, CHP tarafından "13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanacak" iddialarını gölgeye düşürecek çıkışlarda bulunuyor.

İYİ PARTİLİ KARAKIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" ifadelerine tepki gösterdi.

Karakış, CHP liderini hedef alıp, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Karakış, "Kemal Bey'in adaylığına Ak Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?" dedi.

İYİ PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAZAN KALDIRDI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.

İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.

Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

13 ŞUBAT KRİZİ

Kaos havasının hakim olduğu iki parti arasında bu kez de 13 Şubat krizi patlak verdi. CHP'li Özgür Özel, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.

CHP'Lİ TANRIKULU TARİH VERİP DUYURDU

CHP yandaşı Tele1 ekranlarında adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını duyuran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." dedi.

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