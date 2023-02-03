İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Adaylığın büyük hata olur' göndermesi: "Tarihe kara leke olarak geçeriz"
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'adaylık' kavgasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saraçhane'de Meral Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezip adaylığı için altyapı oluşturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, Giresun'da yaptığı konuşmada isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP liderinin partinin genel merkezine kendi afişini astırması sonrası konuşan İmamoğlu, "Büyük hatalar yaparsak tarihe kara leke olarak geçeriz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs 2023 yapılacağını duyurdu. Cumhur İttifakı, Başkan Erdoğan'ın adaylığını çok uzun süre önce ilan etse de 6'lı koalisyondaki aday belirsizliği ise masayı büyük bir kaosa sürükledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.
Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.
İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.
İYİ Parti'nin sergilediği bu tutumu ve Meral Akşener'in 'güçlendirilmiş yetkilerle tek cumhurbaşkanı yardımcısı ben olayım' talebi kriz ve kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza sokarken flaş bir gelişme yaşandı.
İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA KILIÇDAROĞLU'NU YİNE HİÇE SAYDI
İmamoğlu, bir kez daha genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı. Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başladı.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI "HATA" ÇIKIŞI...
Akşener'den rüzgarı alıp il il gezen Ekrem İmamoğlu, son durağı Giresun'da bomba bir çıkışa imza attı.
İmamoğlu tarihe altın harflerle geçmeye çok yakın olduklarını iddia ederek "Kendi elimizde olan sürece dair büyük hatalar yaparsak, ne yazık ki kara leke olarak da tarihe geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.
Süreci "kendi elinde" olarak tanımlayan İmamoğlu'nun "Büyük hatalar yaparsak tarihe kara leke olarak geçeriz" minvalindeki sözleri Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.
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