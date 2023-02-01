CHP'liler kendilerini yalanladı! Birbirlerinden habersiz pankartı indirip polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Diyarbakır'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu pankart ilçe başkanlığı görevlileri tarafından indirildi. Olaydan haberi olmayan il başkanlığı görevlileri pankartın polis zoruyla indirildiğini iddia ederek açıklama yaptı. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine kendi kendilerini yalanlayan CHP'liler düzeltme ve özür mesajı yayınladı.
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı Silvan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu "Yeter, söz milletin" pankartı söküldüğü için ortalığı yaygaraya vererek kınama açıklamalarında bulundu. Daha sonra, pankartın partililer tarafından indirildiği ortaya çıkınca, bu gerçek üzerine özür açıklaması yapmak zorunda kaldı.
YANLIŞ YERE ASARAK POLİSİ SUÇLADILAR
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı 'İzin alınarak asıldığı yerden, polis zoruyla indirildi' başlığıyla yapılan açıklamanın ardından gerçek ortaya çıkınca 'Düzeltme ve özür' açıklaması geldi. Düzeltme ve özür başlığı ile yapılan açıklamada "Silvan ilçemizde, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartının, önce izin verilip, sonra indirildiği yönündeki açıklamamız hakkında düzeltme yapmak gereği doğmuştur. Durumdan haberdar olunca ilk olarak il örgütümüz tarafından, olan biteni sormak üzere CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan ile temas kurulmuştur. Trafik lambasının direklerine asılan afişin doğru yer olup olmadığı sorulan Kızılkan, ilçede tüm siyasi partilerin, söz konusu direğe afiş astıklarını belirtmiştir.
Kızılkan, ayrıca pankartı asmak için izin başvurusu dilekçesini emniyete verdiğini, emniyetin cevabi olur yazısını yarın alacağını belirtmiş, gece trafik polislerinin eşliğinde, söz konusu pankartın asıldığı anlara ilişkin fotoğraflar da göndererek, pankartın asılmasında ve sorun olmadığı intibaını oluşturmuştur. Ancak İlçe Kaymakamlığı, sabah asılan pankartın trafik ışığı direği olması nedeniyle indirilmesini istemesiyle, yine bizzat partililer tarafından söz konusu pankart indirilmiştir. Yanlış yönlendirme ve yanlış yere afiş asılması nedeniyle kamuoyuna verdiğimiz rahatsızlık için ilgili tüm taraflara karşı özrü bir borç biliriz. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı" denildi.
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