Kemal Kılıçdaroğlu'na Cihan Paçacı'nın sözleri sorulunca yüzü düştü! Meral Akşener'e 'anket' ayarı verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Adaylık konusunda sinyaller veren CHP lideri, "Erdoğan'ın karşısında kazanabilir misiniz?" sorusuna "Kazanırım, anketler böyle söylüyor" diyerek yanıt verdi. Bilindiği üzere Meral Akşener, anketleri örnek göstererek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmişti. Bu gelişme sonrası, İYİ Partili Cihan Paçacı'nın kendisini hedef aldığı için görevden alınması konusu gündeme getirildi. Bu konudaki soru kendisine yöneltilince yüzü düşen Kılıçdaroğlu, "Paçacı meselesi masada hiç konuşulmadı. 'Cihan Bey hakkında bir sorun var' dedi Akşener. Ayrıntı vermedi öyle kaldı" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Seçimlere 105 gün kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabasına girişti. Bu talep de CHP kanadından veto yeyince İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.
PAÇACI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR: "ADAY OLURSAN AYRI ADAY ÇIKARIRIZ" RESTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.
İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI
Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NA PAÇACI'NIN SÖZLERİ SORULDU YÜZÜ DÜŞTÜ
İYİ Partili Cihan Paçacı'nın kendisini hedef aldığı için görevden alınması sorulunca yüzü düşen Kılıçdaroğlu, "Paçacı meselesi masada hiç konuşulmadı. 'Bir sorun var' dedi Akşener cihan bey hakkında. Ayrıntı vermedi öyle kaldı" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası Halk TV sunucularının alelacele konuyu değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Tüm bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz gün, 11'inci kez toplanan 6'lı masa yazılı bir açıklama yapılmıştı. Duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirmişti.
Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE ANKET GÖNDERMESİ: "KAZANACAK ADAY BENİM" RESTİ
Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Adaylık konusunda sinyaller veren CHP lideri, "Erdoğan'ın karşısında kazanabilir misiniz?" sorusuna "Kazanırım, anketler böyle söylüyor" diyerek yanıt verdi.
Akşener'e ve gözdesi İmamoğlu'na da gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor" dedi.
"SENİN YERİN BELEDİYE EKREM..."
Ekrem İmamoğlu'nun il il gezmesini yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
- Deyip nasıl yazılır? Deyip mi yoksa Diyip mi? TDK'ye göre doğru yazılışı nasıl?
- Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
- Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
- Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?
- Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
- Hangi cümlede yazım hatası vardır?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı? Hemşire, Tıbbi Sekreter... 2023 Başvuru Şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı
- MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?
- 15 Tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?
- FB-KASIMPAŞA MAÇ SONUCU | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? 29 Ocak Pazar Maç özeti