İstanbul’un Fethi buradan başladı! 33 yıl önce keşfedilmişti! Aydos Kalesi bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Tarihçi Prof. Halil İnalcık Aydos Kalesi için "İstanbul'un kapısıdır. İstanbul'un Fethi Aydos Kalesi'nde başlamıştır" der.

13. Yüzyılda son halini alan kale, aslında İstanbul'un sınırını koruma amacıyla yapılır. Tarihçiler, Türk akınlarının Bizans topraklarına zarar vermemesi için yapıldığının da altını çizer. 1328 yılında Kocaeli Yarımadası'nın büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine geçince Bizans ile sınırda sadece Aydos Kalesi kalmıştır. Coğrafi koşullar ve kaledeki güçlü Bizans askerleri nedeniyle Aydos'un fethi uzamıştır.