Altılı koalisyonda Akşener’e kırmızı kart! Küçük ortaklardan Kılıçdaroğlu çıkışı! HDP de devreye girdi...

'AKŞENER'SİZ MASA PLANI

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını son kerteye kadar reddedeceğini, bu durumun farkında olan Kılıçdaroğlu'nun ise Akşener'siz masa planları yaptığını duyurmuştuk.



Bu bağlamda CHP liderinin Meral Akşener'e "Ya bana destek ver ya da masadan kalk" diyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.



Öte yandan aday olmak için büyük efor harcayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Akşener'siz masa" için yürüttüğü çalışmalara kolları hız verdi. Bu bağlamda Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği masadaki küçük partileri kendi güdümüne çekti.



Bu durum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hamleleriyle somut bir şekilde bir kez daha gözler önüne serildi.