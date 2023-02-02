Altılı koalisyonda Akşener'e kırmızı kart! Küçük ortaklardan Kılıçdaroğlu çıkışı! HDP de devreye girdi...
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan adaylık gerginliği her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederken Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine istikşafi görüşmelere başladı. Bu hamle sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, masa altındaki yedinci koalisyon ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na oy teminatı geldi. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" diyerek güçlü bir adaylık sinyali verdi.
AKŞENER İMAMOĞLU KARTINI ÖNE SÜRDÜ
İYİ Parti cephesinde kabul görmeyen bu çıkış Meral Akşener'in İmamoğlu'nun önünü açma çabasıyla daha da artmış gibi gözüküyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
ANKETLER KULLANILSIN TALEBİ
Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.
CHP - İYİ Parti hattında karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.
İYİ Parti'nin sergilediği bu tutum ve Meral Akşener'in 'güçlendirilmiş yetkilerler tek cumhurbaşkanı yardımcısı ben olayım' talebi kriz ve kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza soktu.
'AKŞENER'SİZ MASA PLANI
İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını son kerteye kadar reddedeceğini, bu durumun farkında olan Kılıçdaroğlu'nun ise Akşener'siz masa planları yaptığını duyurmuştuk.
Bu bağlamda CHP liderinin Meral Akşener'e "Ya bana destek ver ya da masadan kalk" diyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Öte yandan aday olmak için büyük efor harcayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Akşener'siz masa" için yürüttüğü çalışmalara kolları hız verdi. Bu bağlamda Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği masadaki küçük partileri kendi güdümüne çekti.
Bu durum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hamleleriyle somut bir şekilde bir kez daha gözler önüne serildi.
KÜÇÜK ORTAKLAR İŞ BAŞINDA
Karamollaoğlu, geride bıraktığımız gün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi lideri bu görüşmelerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi.
CHP yandaşı fondaş İsmail Saymaz da Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarette "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" ifadesini kullandığını aktardı. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'nun sözlerini dinlediğini ve herhangi bir karşılık vermediğini iddia etti.
Aynı Temel Karamollaoğlu bugün de Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.
Küçük ortakların Kılıçdaroğlu'nun adaylığı doğrultusunda yürüttüğü istikşafi görüşmeler sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.
GÖLGE ORTAK HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OY TEMİNATI
Öte yandan masanın gölge ortağı HDP'den de manidar bir adım geldi.
Terör örgütünün siyasi uzatısında bulunan partinin eş başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının vuku bulması durumunda oy teminatı verdi.
Gelişmeyi fondaş Enver Aysever duyurdu. Aysever, "HDP'li Ahmet Türk'ün de dediği gibi Kürt seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında" dedi.
Küçük ortakların yaptığı istikşafi görüşmeler ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği oy teminatı Kılıçdaroğlu'nun 'Akşener'siz masa' planını destekler nitelikte.
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