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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Kamuoyu Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajları büyük bir dikkatle takip ediyor.

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