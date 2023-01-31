CHP’lilerden İYİ Parti’ye ’gizemli’ göndermeler: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir’den ’adaylık’ paylaşımı

CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKINDA 'ADAYLIK' KAVGASI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.

İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.