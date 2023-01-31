CHP'lilerden İYİ Parti'ye 'gizemli' göndermeler: Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir'den 'adaylık' paylaşımı
CHP kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin yapılan 'gizemli' açıklamalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti kanadının açıkça adaylığını veto ettiği CHP liderinin başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına gönderme yapan Demir, partililer tarafından son dönemde sık sık kullanılan "Loading (Yükleniyor)" ifadelerini kullandı. CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu da bugün yaptığı açıklamayla adayı ve açıklanacağı tarihi duyurmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Bu talep de CHP kanadından veto yeyince İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.
CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKINDA 'ADAYLIK' KAVGASI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.
İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI
Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Yaşananlar sonrası 11'inci kez toplanan 6'lı masa yazılı bir açıklama yaptı. Duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.
Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
GENÇLİK KOLLARI ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, geçtiğimiz gün, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
4 Şubat 2023 tarihini işaret eden Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.
13 ŞUBAT KRİZİ
Kaos havasının hakim olduğu iki parti arasında bu kez de 13 Şubat krizi patlak verdi. CHP'li Özgür Özel, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.
KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.
CHP'Lİ TANRIKULU TARİH VERİP DUYURDU
CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını duyuran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." dedi.
CHP'LİLER GİZEMİ SEVDİ: BAŞDANIŞMANINDAN MANİDAR PAYLAŞIM
CHP teşkilatından yapılan açıklamalara Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir de eklendi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Demir, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Loading" paylaşımı yaptı.
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