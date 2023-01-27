Meral Akşener'den 'Diyarbakır' gazını alan İYİ Partililerin dili çözüldü: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"
İttifak ortakları HDP ile yan yana gelmekten kaçınan ve "HDP'nin olduğu masada olmayız" tiyatrosuna girişen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırpmıştı. Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler" itirafında bulundu.
Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve adaylık konusunda somut bir adım atamayan 6'lı masa, son olarak dün görüştü. Adaylık için bu kez de 12'nci görüşmeyi işaret eden muhalefet partileri kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. CHP yandaşı Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinde, 6'lı masayı tiye alarak, "EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" ifadelerine yer verdi.
Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.
AKŞENER'DEN DİYARBAKIR'DA 'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ' VAADİ
"HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırptı.
Kandil'in verdiği "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi.
İYİ PARTİ'DEN HDP İTİRAFI
Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP." diye konuştu.
İttifak ortaklarının parti kapatma cezası alması durumunda kendilerine oy vereceğini de itiraf eden Fakıbaba, "Kapanırsa da bize oy verecekler." ifadelerini kullandı.
"HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU
Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunsa da yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...
İttifakı HDPli Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip Meclis'te oturabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.
"AKŞENER, PKK İLE MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATACAK"
Meral Akşener'in 'yeni çözüm süreci' mesajının gölgesinde akıllara bir dönem İYİ Parti'de Akşener'le yol yürüyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Akşener, PKK ile müzakere süreci başlatacak" sözleri geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?
- CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre nedir, düştü mü? Havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer?
- EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!
- VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu
- Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?
- Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? 2023 dini günler takvimi