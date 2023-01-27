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Meral Akşener'den 'Diyarbakır' gazını alan İYİ Partililerin dili çözüldü: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Meral Akşener’den ’Diyarbakır’ gazını alan İYİ Partililerin dili çözüldü: HDP kapanırsa bize oy verecekler

İttifak ortakları HDP ile yan yana gelmekten kaçınan ve "HDP'nin olduğu masada olmayız" tiyatrosuna girişen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırpmıştı. Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler" itirafında bulundu.

Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve adaylık konusunda somut bir adım atamayan 6'lı masa, son olarak dün görüştü. Adaylık için bu kez de 12'nci görüşmeyi işaret eden muhalefet partileri kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. CHP yandaşı Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinde, 6'lı masayı tiye alarak, "EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" ifadelerine yer verdi.

Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.

AKŞENER'DEN DİYARBAKIR'DA 'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ' VAADİ

"HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırptı.

Kandil'in verdiği "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi.

İYİ PARTİ'DEN HDP İTİRAFI

Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP." diye konuştu.

İttifak ortaklarının parti kapatma cezası alması durumunda kendilerine oy vereceğini de itiraf eden Fakıbaba, "Kapanırsa da bize oy verecekler." ifadelerini kullandı.

"HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU

Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunsa da yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

İttifakı HDPli Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip Meclis'te oturabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...

Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.

"AKŞENER, PKK İLE MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATACAK"

Meral Akşener'in 'yeni çözüm süreci' mesajının gölgesinde akıllara bir dönem İYİ Parti'de Akşener'le yol yürüyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Akşener, PKK ile müzakere süreci başlatacak" sözleri geldi.

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