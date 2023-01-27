Meral Akşener'den 'Diyarbakır' gazını alan İYİ Partililerin dili çözüldü: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"

Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve adaylık konusunda somut bir adım atamayan 6'lı masa, son olarak dün görüştü. Adaylık için bu kez de 12'nci görüşmeyi işaret eden muhalefet partileri kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. CHP yandaşı Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinde, 6'lı masayı tiye alarak, "EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" ifadelerine yer verdi.

Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.