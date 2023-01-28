İYİ Parti’nin ’anket’ operasyonuyla eş zamanlı cadı avı! Ekşi Sözlük’te İmamoğlu’nu eleştiren hesaplar kapatıldı

İMAMOĞLU'NA ÖZEL TANITIM, REKLAM VE KURALLAR

Bir dönem Ekşi Sözlük'te 'Ekrem İmamoğlu' başlığı açıldığı zaman diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu kullanıcıların karşısına çıkıyordu.

Sözlükte İmamoğlu'na özel bir kural uygulanıyor ve 'Ekrem' ismini kullanarak başlık açılmasına izin verilmiyordu. 2019'daki yerel seçimler döneminde Ekşi'deki bazı yazarlar bu kurallara uymuyor diye engellenmişti.