İYİ Parti'nin 'anket' operasyonuyla eş zamanlı cadı avı! Ekşi Sözlük'te İmamoğlu'nu eleştiren hesaplar kapatıldı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'adaylık' operasyonuna girişti. Bu doğrultuda il il gezmeye başlayan İmamoğlu, Bursa'da vatandaşlar tarafından protesto edildi. Söz konusu gelişme algı, propaganda ve manipülasyon başı çeken Ekşi Sözlük'te de gündeme oldu. Başlıkta İmamoğlu aleyhine paylaşım yapan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren hesaplar askıya alındı. Kılıçdaroğlu'na edilen küfürlerin silinmemesi ise dikkat çekti. Yaşananlar, İYİ Parti'nin 'anket' oyunu ile CHP'li İBB Başkanı'nın önünü açma planıyla eş güdümlü olarak Ekşi Sözlük'ün başlattığı cadı avı, zamanlaması manidar bir detay olarak dikkati çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Bu talep de CHP kanadından veto yeyince İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI
İYİ Partili Cihan Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte, ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. Yaşananlar 6'lı masadaki krizi bir kez daha gözler önüne sererken Paçacı, gelen tepkiler sonrası apar topar İYİ Parti'den istifa etmek zorunda kaldı.
11'İNCİ TOPLANTIDAN 'ANKET' KRİZİ ÇIKTI: "HALKIN TERCİHLERİNİ YANSITACAK..."
9 saat süren 11. toplantıdan da aday çıkmazken krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine ortak aday söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'ın adaylığını hedef aldılar.
Öte yandan siyasi emelleri uğruna il il gezen Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'den aldığı destek herkesin malumu.
Meral Akşener, 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü açacak 'anket' oyununu devreye soktu. İYİ Partili kurmaylar da söylemleriyle İmamoğlu'na arka çıkıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.
Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu'nu eleştirildiği için Ekşi Sözlük tarafından engellenen bir hesap
EKŞİ SÖZLÜK CADI AVINA BAŞLADI! İMAMOĞLU'NU ELEŞTİREN CHP'LİLERİ TEK TEK UÇURDULAR
Bu olayın yankıları sürerken İmamoğlu'nun fiilen başlattığı adaylık hareketine algı, propaganda, manipülasyon ve kirli olaylarda başı çeken Ekşi Sözlük'ten de destek gecikmedi.
Fotoğrafta: İmamoğlu'nun Bursa'da protesto edilmesine ilişkin görüş paylaştığı için kapatılan bir başka hesap
Ekşi Sözlük, Ekrem İmamoğlu'nun Bursa Ulu Camii ziyareti sırasında protesto edilmesine ilişkin açılan başlıklar üzerinden cadı avına çıktı.
Bu kapsamda İmamoğlu'nu eleştiren muhafazakar hesaplar hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren çizgideki CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı.
Ekşi'nin cadı avından nasibini alan bir diğer hesap
İKİYÜZLÜ TUTUMUN EN NET GÖSTERGESİ
Aynı başlık altında, Ekrem İmamoğlu'na karşı protestoyu eleştiren, protestocu vatandaşlara karşı küfür eden hesapların entrylerinin olduğu gibi bırakılması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.
İMAMOĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR: DİĞER SİYASİLERE HAKARET SERBEST
İmamoğlu'na dokunanın yandığı Ekşi Çöplük'te Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesine de göz yumuldu.
İmamoğlu'nun Bursa'da protesto edilmesi başlığı altında Başkan Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine küfürler yağdıran "Joeyramone" isimli yazarın saat 19.43'te yazdığı gönderiye ise EKŞİ'den herhangi bir müdahale gelmedi.
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibi ve Ekşi Sözlük isimli kara propaganda aygıtı yakın temas içerisinde.
İMAMOĞLU'NA ÖZEL TANITIM, REKLAM VE KURALLAR
Bir dönem Ekşi Sözlük'te 'Ekrem İmamoğlu' başlığı açıldığı zaman diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu kullanıcıların karşısına çıkıyordu.
Sözlükte İmamoğlu'na özel bir kural uygulanıyor ve 'Ekrem' ismini kullanarak başlık açılmasına izin verilmiyordu. 2019'daki yerel seçimler döneminde Ekşi'deki bazı yazarlar bu kurallara uymuyor diye engellenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?
- CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre nedir, düştü mü? Havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer?
- EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!
- VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu
- Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?
- Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? 2023 dini günler takvimi