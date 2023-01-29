Kemal Kılıçdaroğlu'na Cihan Paçacı'nın sözleri sorulunca yüzü düştü! Meral Akşener'e 'anket' ayarı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Adaylık konusunda sinyaller veren CHP lideri, "Erdoğan'ın karşısında kazanabilir misiniz?" sorusuna "Kazanırım, anketler böyle söylüyor" diyerek yanıt verdi. Bilindiği üzere Meral Akşener, anketleri örnek göstererek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmişti. Bu gelişme sonrası, İYİ Partili Cihan Paçacı'nın kendisini hedef aldığı için görevden alınması konusu gündeme getirildi. Bu konudaki soru kendisine yöneltilince yüzü düşen Kılıçdaroğlu, "Paçacı meselesi masada hiç konuşulmadı. 'Cihan Bey hakkında bir sorun var' dedi Akşener. Ayrıntı vermedi öyle kaldı" diye konuştu.