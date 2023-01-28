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Yeni krizler çıktı! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na bir ayar daha! Erhan Usta: 13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Yeni krizler çıktı! İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na bir ayar daha! Erhan Usta: 13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum

CHP ile İYİ Parti arasındaki 'adaylık' kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Cihan Paçacı'nın "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ayrı adayla seçime gireriz" resti sonrası partideki görevinden el çektirilmesi, partinin diğer mensuplarını dizginlemedi. CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkmayı sürdüren İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı canlı yayında, "13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum." açıklamasında bulundu. CHP'li mevkidaşı Özgür Özel ise, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 13 Şubat'ta adayın belirlenmesini beklediklerini söylemişti. CHP Gençlik Kolları'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise, 4 Şubat tarihi işaret edilerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde 11'inci kez bir araya gelen 6+1'li masa, bir kez daha aday konusunda somut adım atamadı. Adayın 12'nci toplantıda görüşüleceğini belirten masa, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN 13 ŞUBAT VURGUSU: "ADAY AÇIKLANACAK"

Yaşananlar sonrasında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sonraki toplantının tarihi olan 12 Şubat'ın bir gün sonrasında adayın belirlenmesi beklediklerini söyledi. Özel açıklamasında, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR AYAR DAHA! ERHAN USTA: "13 ŞUBAT'TA BİR İSMİN ÇIKACAĞINI ÖNGÖRMÜYORUM"

Özgür Özel'in '13 Şubat' tarihine ilişkin yaptığı çıkışı katıldığı canlı yayında değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" açıklamasında bulundu.

Açık şekilde ittifak ortaklarına ayar veren Usta, "13 Şubat'ta yapılacak olan şey yol haritasının açıklanması ve aday belirleme süreci mutabakatı olacaktır." diye konuştu.

CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Killik, adaylık ilanı için 4 Şubat tarihini işaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN İYİ PARTİLİ PAÇACI'YI GÖREVDEN ALDILAR!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun diretmesi durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi ve ortalık karıştı. Paçacı, apar topar İYİ Parti'deki görevinden el çektirildi ve istifa etmek zorunda kaldı.

İYİ PARTİ'DEN "YENİ KRİZLER ÇIKACAK" İTİRAFI

Yaşananlara ilişkin CHP'nin fonladığı Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise ittifak ortaklarına gözdağı verdi. Masada benzeri krizlerin çıkabileceğini vurgulayan Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "SENİ ADAY YAPMAYIZ" MESAJI

İYİ Partili Mehmet Aslan, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı parlattığı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun videosunu paylaştı. CHP liderine açık açık, "Seni aday yapmayız" mesajı veren Aslan, "Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz!" restini çekti.

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’13 Şubat’ ayarı İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA '13 ŞUBAT' AYARI

CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığını duyurdu
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