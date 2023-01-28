Yeni krizler çıktı! İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na bir ayar daha! Erhan Usta: 13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum

Geçtiğimiz günlerde 11'inci kez bir araya gelen 6+1'li masa, bir kez daha aday konusunda somut adım atamadı. Adayın 12'nci toplantıda görüşüleceğini belirten masa, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN 13 ŞUBAT VURGUSU: "ADAY AÇIKLANACAK"

Yaşananlar sonrasında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sonraki toplantının tarihi olan 12 Şubat'ın bir gün sonrasında adayın belirlenmesi beklediklerini söyledi. Özel açıklamasında, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.