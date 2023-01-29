Altılı masanın içinde CHP’den paralel masa hamlesi! Meral Akşener’e ters köşe! CHP küçük partilere kalkan olacak

İMAMOĞLU'NDAN NET ADAYLIK MESAJI

Bir yandan da Meral Akşener'den rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu, siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezmeye devam ediyor.



Tartışmalarla dolu Bursa ziyaretinden sonra rotayı Bilecik'e kıran İmamoğlu, burada "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz" ifadelerini kullanarak adaylık sinyali verdi.



CHP'li İBB Başkanı, "Bana yüklediğiniz sorumluluğu ifade edemem. Bana öyle geliyor ki; yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi.