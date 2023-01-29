Altılı masanın içinde CHP'den paralel masa hamlesi! Meral Akşener'e ters köşe! CHP küçük partilere kalkan olacak
Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri yaklaşırken yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun her seferinde kendini ön plana atması sonrası Akşener'in sürekli olarak İmamoğlu'nun adını ön plana çıkarması sonrası ittifakta orta yol bulunamıyor. Kılıçdaroğlu adayın açıklanacağı tarih konusunda 4 Şubat'ı işaret ederken İYİ Parti ise adayın 13 Şubat'ta bile belli olmayacağını açıkladı. Diğer yandan CHP'li Engin Özkoç "Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" diyerek İYİ Parti'ye 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu. Özkoç ayrıca Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı masadaki küçük partilere de kalkan olurken Özkoç'un söylemleri İYİ Parti'yi dışlayan "paralel masa hamlesi" olarak yorumlandı.
2023'te yapılacak seçimler öncesi Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün derinleşirken adayın kim olacağına yönelik tartışmalar yeni bir boyut kazandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu her seferinde kendi adını ön plana çıkartsa da Akşener "kazanacak aday" söylemiyle İmamoğlu'nun adını sık sık ortaya atıyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ANKET OYUNU
Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
İMAMOĞLU'NDAN NET ADAYLIK MESAJI
Bir yandan da Meral Akşener'den rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu, siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezmeye devam ediyor.
Tartışmalarla dolu Bursa ziyaretinden sonra rotayı Bilecik'e kıran İmamoğlu, burada "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz" ifadelerini kullanarak adaylık sinyali verdi.
CHP'li İBB Başkanı, "Bana yüklediğiniz sorumluluğu ifade edemem. Bana öyle geliyor ki; yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi.
İYİ PARTİ'YE VE MASAYA 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI
CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" ifadelerini kullanarak İYİ Parti ve masadaki diğer partilere 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.
ŞUBAT AYI ÇELİŞKİSİ
Öte yandan geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yaptı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta 13 Şubat'ta bile bir aday isminin çıkmayacağını söyledi.
KÜÇÜK PARTİLER ÇATIŞMA KONUSU OLDU
Bir yandan da masada yer alan ikisi henüz seçim tartısına girmemiş küçük partileri durumu CHP ve İYİ Parti arasında ayrı bir çatışma konusu haline geldi. Koalisyon pazarlıklarında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor.
İYİ PARTİ'NİN "KÜÇÜK PARTİLER OYU KADAR KONUŞSUN BİRER BAKANLIKLA YETİNSİN" TUTUMU
Bilindiği üzere Meral Akşener daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediğini belirterek "Küçük partiler oyları kadar konuşsun" çıkışına imza atmıştı.
Akşener'in küçük ortakları hedef alan 'Oyunuz kadar konuşun' tutumu sürerken İYİ Partili kurmaylardan bomba bir adım geldi. Buna göre İYİ Parti küçük partilerin birer bakanlıkla yetinmesini kalan partilerin ise CHP ile eşit bir şekilde bölünmesi istiyor.
CHP'YE "OYUMUZ EŞİT" GÖZDAĞI
CHP'ye sizinle oy oranımız eşit vurgusu yapan Akşener'in ekibinin bir diğer talebi ise karar alma süreçlerinde CHP ve İYİ Parti'nin ikişer diğer partilerin birer oy hakkı olması yönünde.
İYİ Partililer aynı zamanda "Cumhurbaşkanı Yardımcısı tek olsun o da güçlendirilmiş yetkilerle Meral Akşener olsun" kanaatinde.
CHP O PARTİLERE KALKAN OLDU
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti'nin masadaki küçük partilere yönelik tutumuna göndermede bulunan bomba bir açıklamada bulundu.
"Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ideolojisi içerisinde sıkışmış bir Türkiye, sıkışmış bir yönetim anlayışı istemiyor" diyen Özkoç, "Kılıçdaroğlu siyasi parti ne kadar güçlü olursa olsun temsiliyet oranı düşük bir siyasi partinin de güçlü bir siyasi parti kadar kendisini ifade edebilme hakkının olmasını istiyor Türkiye'de" şeklinde konuştu.
"CHP'DEN PARALEL MASA HAMLESİ"
Özkoç'un bu çıkışı "CHP'den İYİ Parti'yi dışlayan 'paralel masa' hamlesi" yorumlarını da beraberinde getirdi. Bu sözler sonrası masada tansiyonun yükselmesi beklenirken İYİ Parti'nin CHP'ye vereceği tepki ise merak konusu oldu.
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