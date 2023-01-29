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Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yi yalanladı: İttifakta '13 Şubat' krizi! Birisi 'açıklanacak' diğeri 'açıklanmayacak' dedi

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yi yalanladı: İttifakta ’13 Şubat’ krizi! Birisi ’açıklanacak’ diğeri ’açıklanmayacak’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Söz konusu açıklama, geride kalan gün İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın açıklamaları ile çelişti. Geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 11'inci kez bir araya gelen 6+1'li masa, bir kez daha aday konusunda somut adım atamadı. Adayın 12'nci toplantıda görüşüleceğini belirten masa, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN TARİH VERİP DUYURDU: "ADAY AÇIKLANACAK"

Yaşananlar sonrasında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sonraki toplantının tarihi olan 12 Şubat'ın bir gün sonrasında adayın belirlenmesi beklediklerini söyledi.

Özel açıklamasında, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR AYAR DAHA! ERHAN USTA: "13 ŞUBAT'TA BİR İSMİN ÇIKACAĞINI ÖNGÖRMÜYORUM"

Özgür Özel'in '13 Şubat' tarihine ilişkin yaptığı çıkışı katıldığı canlı yayında değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİYİ YALANLADI: ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.

CHP "4 ŞUBAT" DEMİŞTİ

Öte yandan geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti.

Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN İYİ PARTİLİ PAÇACI'YI GÖREVDEN ALDILAR!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun diretmesi durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi ve ortalık karıştı. Paçacı, apar topar İYİ Parti'deki görevinden el çektirildi ve istifa etmek zorunda kaldı.

İYİ PARTİ'DEN "YENİ KRİZLER ÇIKACAK" İTİRAFI

Yaşananlara ilişkin CHP'nin fonladığı Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise ittifak ortaklarına gözdağı vermişti. Masada benzeri krizlerin çıkabileceğini vurgulayan Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." diye konuşmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yi yalanladı KEMAL KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİ'Yİ YALANLADI

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