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Bonservisi geçtiğimiz günlerde alınmıştı: Bruma Braga'ya kiralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Bonservisi geçtiğimiz günlerde alınmıştı: Bruma Braga’ya kiralandı

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak transfer ettiği ve birkaç gün önce bonservisinin alındığını duyurduğu Portekizli futbolcu Bruma'yı Braga'ya kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Bruma, Portekiz ekibi Braga'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekizin SC Braga takımına kiralanmıştır. Brumanın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

SÜRE VERMEDİĞİ OYUNCUNUN BONSERVİSİNİ ALDI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ve lisans çıkartmadığı Bruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin euro karşılığında aldı. Sarı-lacivertli kulüp, transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

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