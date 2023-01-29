Bonservisi geçtiğimiz günlerde alınmıştı: Bruma Braga’ya kiralandı

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekizin SC Braga takımına kiralanmıştır. Brumanın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.