CHP’li Mehmet Bekaroğlu kendi partisine ’faşist’ dedi! Muharrem İnce sinir küpüne döndü

BEKAROĞLU'NDAN İNCE'YE YANIT: "ALGI OPERASYONLARI İLE YOL ALIYORSUN"

İnce'nin paylaşımına yanıt veren Bekaroğlu, "Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun. Koca Genel Başkansın, ayıp ayıp!" ifadelerini kullandı.