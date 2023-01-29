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CHP'li Mehmet Bekaroğlu kendi partisine 'faşist' dedi! Muharrem İnce sinir küpüne döndü

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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CHP’li Mehmet Bekaroğlu kendi partisine ’faşist’ dedi! Muharrem İnce sinir küpüne döndü

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, partisini 'faşist' olarak niteledi. "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı..." diyerek devam eden bir paylaşım yapan Bekaroğlu, gelen tepkilerin ardından tweetini sildi. Eski CHP'li Muharrem İnce, CHP'li vekile tepki göstererek, "CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!" ifadelerini kullandı. İkili tartışmayı karşılıklı olarak sürdürdü ve ağır ithamlarla birbirini hedef aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim siyaseti ve söylemlerini taklit ederek reklam çalışmalarını yürüten CHP, son yaptığıyla kendi tabanından bile sert tepki çekti.

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamış slogan olarak da Adnan Menderes'in tek parti rejimini yıkan "Yeter Söz Milletindir" ifadesini kullanmıştı.

CHP'DEN BİR ACAYİP SEÇİM ÇALIŞMASI

CHP ise sloganı hemen kopyalarak parti binasına Kemal Kılıçdaroğlu temalı afiş astırdı.

Başkan Erdoğan CHP'nin riyakarlığına tepki göstererek, "Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BEKAROĞLU PARTİSİNE 'FAŞİST' DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, partisini 'faşist' olarak niteledi.

"73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı..." diyerek devam eden bir paylaşım yapan Bekaroğlu, gelen tepkilerin ardından tweetini sildi.

MUHARREM İNCE SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ: "CHP'DE BUNA SES ÇIKARACAK KİMSE KALMADI MI?"

Eski CHP'li Muharrem İnce, CHP'li vekile tepki göstererek, "CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!" ifadelerini kullandı.

İnce paylaşımında, "CHP'de kadın kotasından PM üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine "tek parti faşizmi" diyeceksin! CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk'e, İsmet Paşa'ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!" dedi.

BEKAROĞLU'NDAN İNCE'YE YANIT: "ALGI OPERASYONLARI İLE YOL ALIYORSUN"

İnce'nin paylaşımına yanıt veren Bekaroğlu, "Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun. Koca Genel Başkansın, ayıp ayıp!" ifadelerini kullandı.

İnce'den yanıt: "TWİT SİLİP TORNİSTAN YAPIYORSUN"

İnce ise Bekaroğlu'na, "Tweeti silip tornistan yapıyorsun, "tek parti faşizmi" dediğin Atatürk ve İsmet Paşa dönemi değil mi? Esas sana ayıp. Ne algısından bahsediyorsun sen!" diyerek yanıt verdi.

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