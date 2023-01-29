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Akdeniz'de deprem: Hatay'da da hissedildi

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Akdeniz’de deprem: Hatay’da da hissedildi

AFAD, Hatay'ın Yayladığı ilçesine yakın bir noktada, merkez üssü Suriye olan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.12'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

DEPREM 18 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU

4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.

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