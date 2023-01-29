Akdeniz'de deprem: Hatay'da da hissedildi
AFAD, Hatay'ın Yayladığı ilçesine yakın bir noktada, merkez üssü Suriye olan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
DEPREM 18 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU
4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.
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